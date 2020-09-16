Новосибирцы на себе испытают новую вакцину от коронавируса

Фото из открытых источников

Новосибирск вошёл в число городов испытания ещё одной вакцины от коронавируса; таких городов всего три.

Новосибирск вошёл в тройку городов, где пройдут испытания ещё одной вакцины против коронавируса на добровольцах. Вакцина разработана Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав России, кроме Новосибирска, вакцину на себе испытают добровольцы из Кирова и Санкт-Петербурга. В испытаниях примут участие более трёх тысяч человек.

В центре Чумакова отметили, что вакцина является цельновирионной, в ней используются либо искусственно ослабленные вирусы, неспособные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы. Доклинические испытания препарата показали формирование стойкого иммунного ответа.

Напомним, в Новосибирск 21 сентября привезли первую партию вакцины от коронавируса.