Новосибирцы взяли в два раза больше ипотек, чем в прошлом году

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Рекорд по сумме ипотечных кредитов новосибирцы установили в июне 2020-го года; год назад сибиряки взяли кредитов на сумму в два раза меньше.

В июле 2020 года жители Новосибирской области взяли более тысячи ипотечных кредитов на покупку квартир в новостройках. Общая сумма составила 3 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Это число более чем в два раза превышает сумму за июль прошлого года и является рекордным.

В пресс-службе объясняют, что к такому росту могла привести государственная программа льготного кредитования «Ипотека 6,5%». Она устанавливает ставку кредита не выше 6,5%. В конце мая в Новосибирской области сибирякам выдали миллиард рублей по этой программе. Уже 17 сентября эта сумма достигла 11,5 млрд рублей.

Выросли и объемы кредитования на вторичном рынке недвижимости. На покупку жилья в этом сегменте в июле новосибирцы взяли ипотечные кредиты на 5,3 млрд рублей, что на 43% больше, чем в июле 2019-го.

При этом средняя ставка по ипотеке в июле снизилась до 7,2%. Год назад она составляла 10,3%.

Напомним, эксперты оценили риски при использовании маткапитала для оплаты ипотеки.