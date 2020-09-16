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Об опасности лечения депрессии алкоголем предупредили учёные

сегодня 12:10

Фото pixabay.com

Тяга людей к спиртному во время затяжной депрессии чревата появлением зависимости; медики рекомендуют лечить хандру спортом, а в особо тяжёлых случаях обращаться к врачам.

Запивать депрессию алкоголем очень опасно. Спиртное временно улучшает настроение, а зависимость может остаться надолго. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал руководитель отдела клинической и профилактической суицидологии центра им. В.П. Сербского Борис Положий.

«У кратковременного улучшения настроения есть куда менее приятные последствия – привычка к алкоголю, учащение депрессий», — сказал специалист.

Он добавил, что если пациент не может самостоятельно справиться с депрессивным состоянием, лучше обратиться к специалистам. Они назначат лечение.

Учёный также подчеркнул, что лучшим немедикаментозным способом победить депрессию являются физические нагрузки.

Напомним, ранее учёные рассказали, сколько часов в сутки нужно спать, чтобы оставаться здоровым.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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