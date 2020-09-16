Обращение Путина 22 сентября: прямая онлайн-трансляция
Фото kremlin.ru
Обращение Владимира Путина транслируется на 75-й сессии Генассамблеи ООН; российский президент заявил о необходимости избавиться от нелегитимных санкций и неверных трактовок результатов Второй мировой войны.
Выступление Владимира Путина показано на 75-й Генассамблее ООН. Сессия проходит сегодня, 22 сентября.
В ходе обращения президент России заявил, что пандемия затронула миллионы людей и стала принципиально новым вызовом. Также он отметил, что нельзя допускать введение нелегитимных санкций в отношении России и политизировать итоги Второй мировой войны.
Посмотреть выступление главы государства можно здесь:
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