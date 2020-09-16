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Обращение Путина 22 сентября: прямая онлайн-трансляция

вчера 23:15

Фото kremlin.ru

Обращение Владимира Путина транслируется на 75-й сессии Генассамблеи ООН; российский президент заявил о необходимости избавиться от нелегитимных санкций и неверных трактовок результатов Второй мировой войны.

Выступление Владимира Путина показано на 75-й Генассамблее ООН. Сессия проходит сегодня, 22 сентября.

В ходе обращения президент России заявил, что пандемия затронула миллионы людей и стала принципиально новым вызовом. Также он отметил, что нельзя допускать введение нелегитимных санкций в отношении России и политизировать итоги Второй мировой войны.

Посмотреть выступление главы государства можно здесь:

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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