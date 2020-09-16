Онколог рассказал об опасности язвы желудка

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На образование язвы желудка влияют наследственность, бактерии, ряд лекарств и определённые продукты; специалист назвал опасные осложнения этого заболевания.

Язва может перерасти в пять опасных состояний, которые могут угрожать здоровью. Об этом рассказал кандидат медицинских наук и хирург-онколог Иван Карасёв на своей странице в Instagram.

Боли после или перед едой — первый признак язвы, по словам доктора.

«В полость желудка регулярно поступает набор веществ, которые являются агрессорами (соляная кислота). Их действие направлено на расщепление пищевых продуктов. Для того, чтобы эти вещества не повредили стенку, в желудке вырабатывается специальный защитный фактор. Преобладание агрессивных факторов в сочетании с истощением защитного слоя приводит к повреждению стенки желудка. Появляется эрозия, а затем язва», — написал Карасёв.

Также бактерия Helicobacter Рylori (HР) усугубляет и провоцирует повреждение слизистой. Наследственность и употребление нестероидных противовоспалительных препаратов также влияют на образование язв. Диагностировать язвы можно с помощью эндоскопии. Этот метод позволит оценить размеры язвы, количество, локализацию, наличие осложнений.

«Для уточнения глубины язвы, моторики ЖКТ, некоторых осложнениях, таких как стеноз, пенетрация, применяется рентгенография с контрастным веществом.

По рекомендации РГА, все пациенты с язвой желудка или ДПК должны быть обследованы на наличие НР», — отметил врач.

По информации Карасёва, существуют пять состояний, которые угрожают пациенту:

Перфорация язвы — прободение стенки желудка насквозь.

Кровотечение — если нарушена целостность кровеносного сосуда.

Стеноз пилорического отдела желудка — сужение места выхода из желудка.

Пенетрация — прободение язвы в соседний орган.

Малигнизация язвы — рост злокачественной опухоли.

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