Опасно ли хранить пенсию на банковской карте

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Эксперт рассказал об опасности хранении пенсии на карте; в первую очередь это касается страховых выплат.

Страховую пенсию могут перестать платить, если в течение шести месяцев с карты не снимают деньги. Об этом сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на руководителя отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаила Когана.

Страховую пенсию могут перестать начислять, если в течение шести месяцев с карты ничего не снимают. В первую очередь это касается тех пенсионеров, которые не тратят выплаты, поскольку имеют выплаты или помощь родственников.

Для возобновления начисления пенсии придётся заново подавать заявления со всеми подтверждающими документами. При положительном решении размер пенсии останется прежним с учётом индексации.

Также при хранении пенсии на банковской карте нужно опасаться мошенничества. Ни в коем случае нельзя передавать данные о карте третьим лицам.

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