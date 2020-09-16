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Опасно ли хранить пенсию на банковской карте

сегодня 12:59

Фото pixabay.com

Эксперт рассказал об опасности хранении пенсии на карте; в первую очередь это касается страховых выплат.

Страховую пенсию могут перестать платить, если в течение шести месяцев с карты не снимают деньги. Об этом сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на руководителя отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаила Когана.

Страховую пенсию могут перестать начислять, если в течение шести месяцев с карты ничего не снимают. В первую очередь это касается тех пенсионеров, которые не тратят выплаты, поскольку имеют выплаты или помощь родственников.

Для возобновления начисления пенсии придётся заново подавать заявления со всеми подтверждающими документами. При положительном решении размер пенсии останется прежним с учётом индексации.

Также при хранении пенсии на банковской карте нужно опасаться мошенничества. Ни в коем случае нельзя передавать данные о карте третьим лицам.

Напомним, в Совфеде признали необходимость введения бессрочного пособия по безработице.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

пенсия
банковские карты

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