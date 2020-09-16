Осеннее равноденствие 22 сентября 2020: мрачные приметы и добрые советы астрологов

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Осеннее равноденствие 22 сентября 2020; мрачные приметы, ритуалы и советы астрологов.

Лишь дважды в год наша планета расположена строго вертикально по отношению к Солнцу, вследствие чего продолжительность дня равна продолжительности ночи. Эти особые с энергетической точки зрения сутки называют днями весеннего и осеннего равноденствия.

Дата равноденствия немного смещается из-за сдвига календаря. Виной тому високосные годы. В этом году осеннее равноденствие приходится на 22 сентября. А значит, именно этому дню стоит уделить особое внимание.

Народные приметы говорят, что в этот день можно узнать о погоде на всю оставшуюся осень и даже зиму. Какой будет день, такая будет и зима с оставшейся осенью.

Приметы и астрологи согласны с тем, что день осеннего равноденствия — время для того, чтобы завершить старые дела и начать новый жизненный этап. А чтобы этот новый этап был удачным и приносил только положительные эмоции, нужно как следует зарядиться позитивной энергией. Для этого даже существуют специальные равноденственные ритуалы. Они достаточно просты.

Первый ритуал нужно выполнить утром сразу после пробуждения, причём встать желательно пораньше. Если повезёт и погода будет солнечной, то нужно выйти на улицу или балкон либо просто открыть окно. Подставить лицо солнцу. Представить, что солнечные лучи, падая на кожу, не просто согревают, но и очищают вас от всего недоброго и заряжают солнечной энергией, которая будет вас согревать и помогать до самой весны.

Если с погодой не повезёт, то ритуал очищения можно провести по-другому: проснувшись, отправиться в душ и смыть весь негатив в мыслях водой.

Обязательно выйдите в этот день на прогулку, во время которой можно провести ещё один ритуал. Заключается он в следующем: соберите красивые жёлтые листья, а затем бросайте по одному в воду или по ветру, представляя, как вместе с ними улетают ваши неудачи и беды.

Традиционным угощением дня равноденствия считаются пироги. Чтобы в вашем доме всегда были мир, любовь и достаток, испеките пироги.

Начинку для выпечки выбирайте со знанием дела. Пироги с капустой привлекут денежный достаток, с мясом – успех в делах и карьере, а с ягодами – семейное благополучие.

Астрологи считают, что день осеннего равноденствия, а также идущие перед ним и за ним несколько дней лучше всего подходят для завершения старых дел и подведения промежуточных итогов года. А вот новые важные дела стоит придержать до 25 сентября. 22 числа советуют не перенапрягаться, уделить побольше времени своему здоровью и настроению, а также провести время с близкими.

Самым же главным занятием дня, на их взгляд, должно стать осмысление всех своих действий за последний год. И плохих, и хороших. Стоит разобраться в причинах неудач и ещё раз искренне порадоваться своим победам. Радость и благодарность – важнейшие эмоции дня равноденствия, по мнению астрологов.

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