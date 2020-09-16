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Отказ от алкоголя может привести к смерти: как без вреда для здоровья победить пагубную зависимость

сегодня 14:49

Фотографии с сайта pixabay.com

Нарколог заявил о смертельной опасности отказа от алкоголя; как справиться с пагубной зависимостью, рассказал врач.

Врач-нарколог, доктор медицинских наук Владимир Нужный рассказал об опасности резкого отказа от алкоголя. Мнение специалиста опубликовало издание «АиФ».

По словам Владимира Нужного, всё зависит от стажа приёма алкоголя. Люди, которые пьют эпизодически или умеренно, могут безболезненно, не опасаясь последствий, в одночасье отказаться от алкоголя. Это принесёт им только пользу.

Однако для людей с серьёзным алкогольным стажем резкий отказ от алкоголя может закончиться трагически.

«Человек, который с трясущимися руками просит на опохмел словами «если не выпью — умру», не преувеличивает», — заявил Нужный.

Доктор отметил, что этиловый спирт, который на протяжении долгого времени регулярно в возрастающих дозах поступает в организм, становится одним из элементов метаболизма. И если «в поставках» происходит сбой — наступает абстинентный синдром, который ещё называют ломкой или синдромом отмены.

В таком состоянии обычно нарушается сердечный ритм, поднимается артериальное давление, начинается обильное потоотделение и тремор конечностей. Это может закончиться сердечным приступом, инфарктом, инсультом и даже смертью человека.

«Поэтому абстинентный синдром требует немедленной помощи, в оптимальном варианте — медицинской (для этого имеются специальные препараты)», — подчеркнул Нужный.

Конечно, проблему может решить и приём алкоголя. После рюмки спиртного симптомы прекращаются и наступает облегчение. Но оно, к сожалению, временное, поскольку алкогольная терапия не решает, а лишь отодвигает проблему.

Бороться как с алкоголизмом, так и абстинентным синдромом безопаснее и эффективнее с помощью врача. Самостоятельно отказаться от спиртного с помощью постепенного уменьшения дозы алкоголя могут немногие. Поэтому лучше всего обратиться к специалисту, который пропишет необходимые средства и будет следить за состоянием здоровья пациента.

Напомним, 20 сентября сразу семь человек насмерть отравились алкоголем в Томской области.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

алкоголь
отказ
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