Отличился перед Отечеством: Владимир Путин наградил Михаила Боярского орденом Почёта

Фотографии с сайта wikipedia.org

Михаил Боярский был удостоен ордена Почёта от президента страны; артист получил награду за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

Российский актёр, певец и народный артист РСФСР Михаил Боярский был удостоен ордена Почёта от президента страны Владимира Путина. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Артист театра имени Ленсовета получил награду за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

"За многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Почёта Боярского Михаила Сергеевича", — гласит документ, размещённый на сайте правовой информации.

Актёр снимался в таких знаменитых картинах, как "Д'Артаньян и три мушкетера", "Собака на сене" и "Тарас Бульба". Помимо этого, он является исполнителем известных песен "Зеленоглазое такси", "Спасибо, родная!", "Всё пройдет" и других.

Напомним, 15 сентября Михаил Боярский внезапно упал в обморок во время вакцинации от коронавируса.