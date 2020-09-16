Пассажирские поезда остановили из-за землетрясения в Иркутской области

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Два пассажирских поезда и электричку пришлось остановить в Иркутской области; причиной стало землетрясение.

В Иркутской области после обследования железнодорожных путей и мостов возобновили движение железнодорожного транспорта.

«Возобновлено движение пассажирских поездов на Кругобайкальской железной дороге и участке Большой Луг — Утулик Восточно-Сибирской железной дороги. Специалисты ВСЖД провели обследование железнодорожной инфраструктуры и не выявили повреждений», — сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

На время проведения осмотра были задержаны пассажирские поезда № 1 Владивосток — Москва, № 2 Москва — Владивосток, а также пригородный поезд № 6333.

Напомним, в Иркутске проводят обследование жилых домов и соцобъектов на предмет повреждения после землетрясения.