Пассажирские поезда остановили из-за землетрясения в Иркутской области
Фото из открытых источников
Два пассажирских поезда и электричку пришлось остановить в Иркутской области; причиной стало землетрясение.
В Иркутской области после обследования железнодорожных путей и мостов возобновили движение железнодорожного транспорта.
«Возобновлено движение пассажирских поездов на Кругобайкальской железной дороге и участке Большой Луг — Утулик Восточно-Сибирской железной дороги. Специалисты ВСЖД провели обследование железнодорожной инфраструктуры и не выявили повреждений», — сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.
На время проведения осмотра были задержаны пассажирские поезда № 1 Владивосток — Москва, № 2 Москва — Владивосток, а также пригородный поезд № 6333.
Напомним, в Иркутске проводят обследование жилых домов и соцобъектов на предмет повреждения после землетрясения.
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