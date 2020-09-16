Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Пассажирские поезда остановили из-за землетрясения в Иркутской области

сегодня 10:23

Фото из открытых источников

Два пассажирских поезда и электричку пришлось остановить в Иркутской области; причиной стало землетрясение.

В Иркутской области после обследования железнодорожных путей и мостов возобновили движение железнодорожного транспорта.

«Возобновлено движение пассажирских поездов на Кругобайкальской железной дороге и участке Большой Луг — Утулик Восточно-Сибирской железной дороги. Специалисты ВСЖД провели обследование железнодорожной инфраструктуры и не выявили повреждений», — сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

На время проведения осмотра были задержаны пассажирские поезда № 1 Владивосток — Москва, № 2 Москва — Владивосток, а также пригородный поезд № 6333.

Напомним, в Иркутске проводят обследование жилых домов и соцобъектов на предмет повреждения после землетрясения.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

Иркутская область
землетрясение

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

92555
«Взяла кредит, чтобы собрать детей в школу»: родители просят выплатить пособие на детей в октябре
41698
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
39892
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
31304
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
24030
Не гриппуйте!: в Новосибирской области 300 тысяч жителей привились от гриппа за неделю
20358
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
20161
Автоматические продления выплат от ПФР продолжатся до 1 октября