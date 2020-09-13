Павел Прилучный возмутился обвинением его в пьянстве со стороны подписчиков

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Подписчики Instagram-аккаунта Прилучного увидели в его недавней видеозаписи признаки опьянения; артист вступил в жёсткую дискуссию.

Широкий жест со стороны Прилучного, поблагодарившего в ролике поклонников за поддержку на протяжении одиннадцати лет, внезапно обернулся против артиста. Некоторые подписчики это аккаунта сочли поведение Павла странным и предположили, что виной тому – пьянство. Мол, и запись он делал под алкогольными парами. Об этом пишет teleprogramma.pro.

Прилучный, чей роман с Мирославой Карпович находится в самом разгаре, не стал игнорировать обвинения и вступил в жёсткую дискуссию с обвинителями. Правда, ответил в рамках приличий, но пристыдил подписчиков всерьёз.

Напомним, 13 сентября Прилучный решил выставить на торги особняк, где он жил вместе с Муцениеце и детьми.