Пенсии и пособия придут только на карту «Мир»: успейте подать заявления

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С 1 октября социальные выплаты и пенсии будут перечислять только на карту «Мир»; ПФР рассказал, как поменять реквизиты.

С 1 октября все пособия и выплаты, перечисляемые через Пенсионный фонд, будут приходить только на карту «Мир». Гражданам, получающим выплаты, необходимо предоставить ПФР новые реквизиты.

Заявление о смене реквизитов счёта для получения пособий и пенсий можно подать через личный кабинет на сайте ПФР. Для входа в него подойдут логин и пароль от личного кабинета портала госуслуг.

В личном кабинете есть раздел «Пенсии», в котором нужно выбрать пункт «О доставке пенсии». В нём нужно выбрать доставку через кредитное учреждение. После этого программа предложит ввести данные нового расчётного счёта. Они указаны в документах банка, которые вы получили при оформлении карты «Мир».

После этого нужно отправить заявление в управление ПФР, которое производит выплату.

Также можно подать заявление лично в территориальном управлении ПФР или МФЦ. На приём лучше записаться заранее.

Напомним, с 1 октября перестанут принимать заявления на выдачу нескольких детских пособий. Родителям нужно успеть подать документы до 30 сентября.