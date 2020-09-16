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Плющенко уволил за последние 1,5 года 17 тренеров из своей академии

вчера 22:56

Фото pixabay.com

Плющенко рассказал об увольнении 17 тренеров из своей академии; всё не то и все не те, посетовал олимпийский чемпион Сочи-2014.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко назвал причины, по которым он сменил за последние 1,5 года 17 тренеров в своей академии «Ангелы Плющенко».

По его словам, «кто-то пришёл зарабатывать денег, не желая показывать результат, кто-то пришёл посидеть на лавке и подождать окончания тренировки». Были и тренеры, которые попросту пропускали тренировки, передаёт «Россия-24».

Тренерская карьера Плющенко началась в 2017 году. Фигурист открыл в Москве академию «Ангелы Плющенко», которая занимается подготовкой молодых спортсменов.

Напомним, двукратный призер Олимпийских игр по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева, которая с 2018 года тренируется у канадского тренера Брайана Орсера, вернулась к своему предыдущему наставнику Этери Тутберидзе.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

увольнение
Евгений Плющенко
тренеры

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