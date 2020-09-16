Под Самарой нашли тело пропавшего две недели назад парня

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Пропавшего в Самарской области 21-летнего парня нашли мёртвым; его искали с 6 сентября.

В Самарской области завершились поиски 21-летнего парня, который пропал две недели назад. Все это время он не выходил на связь со своими родными.



Сегодня, 19 сентября, на личной странице ВКонтакте мама пропавшего Германа сообщила печальную новость.



⁃ Спасибо всем, кто искал, сочувствовал, сопереживал. Германа больше нет. Пишу, и мне кажется, что это сон. Прошу тишины, — написала женщина.



Напомним, розыском молодого человека занимались добровольцы и полиция. Поиски велись с 6 сентября.

Напомним, на минувших выходных в Новосибирске нашли тело пропавшего весной учёного.