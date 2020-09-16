Погиб на месте: грузовик переехал мужчину в Советском районе

Фото из группы «ВКонтакте» «АСТ-54»

Мусоровоз насмерть сбил новосибирца в Советском районе; мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

Водитель мусоровоза переехал мужчину на улице Софийской возле остановки «Ветлужская». От полученных травм новосибирец скончался до прибытия скорой. Об этом сообщили в группе «Инцидент Новосибирск».

«В 13:30 водитель 1983 года рождения на автомобиле МАЗ двигался по улице Ветлужской с левым поворотом на улицу Софийскую. У дома № 2 по улице Софийской совершил наезд на пешехода, по предварительным данным, вне зоны пешеходного перехода. На месте работает экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия», – рассказал сообществу «Инцидент Новосибирск» инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.



На фото, которое предоставил подписчик группы «АСТ-54», видно, что мусоровоз передавил тело пострадавшего, а больше всего пострадала нога погибшего.

Накануне водитель «Газели» сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП. Пострадавший получил рваные раны лица и сотрясение мозга.