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Пока держится, как может: актёр Сергей Пускепалис заразился коронавирусом

сегодня 21:02

Фото кадр из фильма

Актёр Сергей Пускепалис заразился коронавирусом; всю труппу Ярославского театра драмы экстренно проверили на наличие инфекции.

Художественный руководитель Ярославского государственного театра драмы имени Волкова, российский актёр Сергей Пускепалис заразился коронавирусной инфекцией. Как следует из сообщения руководителя пресс-службы театра Екатерины Анкудиновой, артиста экстренно госпитализировали.

"В настоящее время его состояние оценивается как стабильное. Пока держится как может", — цитирует Анкудинову ТАСС.

Известно, что Пускепалис находится в ярославском госпитале ветеранов, где развернуто отделение для больных коронавирусом. Вероятно, что инфекцию он мог подхватить там.

Также сообщается, что во время развития заболевания Пускепалис работал удалённо. Несмотря на то, что у актёра не было прямых контактов с труппой и административным персоналом, 60 сотрудников театра были проверены на наличие заражения. Все тесты дали отрицательный результат на ковид.

Напомним, российская оперная певица Анна Нетребко заразилась коронавирусом и слегла в больницу с пневмонией.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

коронавирус, звёзды,
волна коронавируса
Сергей Пускепалис

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