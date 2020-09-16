Пособие 10000: на выплаты семьям с детьми направлены более 1,5 млрд рублей

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В регионы отправят 1,73 миллиарда рублей на выплату детских пособий; средства предназначены семьям, в которых родился третий ребёнок.

Семьям, в которых родился третий ребёнок, положено отдельное пособие. Его будут выплачивать до достижения малышом трёх лет.

Размер выплаты составляет в среднем 10,4 тысячи рублей. Точная сумма пособия разнится от региона к региону в зависимости от местного коэффициента.

Для перевода пособий кабмин направил 1,73 млрд рублей в Башкортостан, Северную Осетию, Удмуртскую и Чувашскую республики, Иркутскую, Ленинградскую и Сахалинскую области и Чукотскому автономному округу.

Всего выплаты получат 517 тысяч нуждающихся семей.

Напомним, матерей, просящих продление путинских пособий, назвали «плодячками бездонными».