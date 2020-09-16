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Пособия на детей 3-7 лет

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Пособие 10000: правительство выделило 2,5 миллиарда рублей на новые выплаты

сегодня 12:06

Фото с сайта pixabay.com

Более 2,5 млрд рублей выделило правительство 36 регионам России на детские пособия в размере 10,4 тысяч рублей: деньги выплачиваются ежемесячно для многодетных семей.

Правительство выделило дополнительно более 2,5 млрд рублей на пособия на третьего и последующего ребёнка. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Ежемесячные пособия на третьего ребёнка возрастом до трёх дет вводятся в некоторых регионах. Размер выплаты определяет сам регион, в среднем по стране в 2019-м он составил 10 400 рублей.

Также Мишустин отметил, что всего на выплаты в 2020 году направят более 50 млрд рублей. Более 700 млн рублей правительство выделило на создание мест в детских садах для детей от 1,5 до 3 лет. Будет создано около 1000 мест в детсадах. Субсидии получат Республика Башкортостан, Красноярский и Ставропольский края и Челябинская область.

Напомним, подать заявление на путинские выплаты можно до 30 сентября. С 1 октября принимать заявки сразу на ряд пособий и выплат перестанут.

Автор:
Денис Калин

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Теги

выплаты
детские пособия
10000

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