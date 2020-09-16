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Пособие по безработице хотят увеличить в три раза и сделать бессрочным

сегодня 12:34

Фото с сайта pixabay.com

Ежемесячное пособие для безработных с детьми предложили сделать бессрочным; размер выплат хотят увеличить до размера прожиточного минимума на ребёнка.

Сделать ежемесячное пособие для безработных с детьми бессрочным предложила Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР). Также рассматривается инициатива об увеличении размера выплат до размера прожиточного минимума на ребёнка, то есть в три раза.

В настоящее время безработные получают пособие на ребёнка в размере трёх тысяч рублей. Такая мера поддержки была введена из-за пандемии коронавируса, которая привела к кризису во всех сферах, и многие россияне попали под сокращение.

«Идея заключается в том, чтобы сохранить кризисную меру поддержки и применять её на постоянной основе», — рассказал «Известиям» советник департамента социально-трудовых отношений и социального партнёрства ФНПР Егор Пьяных.

Он заявил, что выплаты требуют проработки. В первую очередь стоит обсудить величину прожиточного минимума на ребёнка (в среднем по России – 10,7 тысяч рублей).

В правительстве на инициативу пока никак не отреагировали. Эксперты считают, что такое нововведение может обходиться бюджету в 25-27 млрд рублей в месяц.

Напомним, в середине сентября в Госдуме предложили обсудить возможность увеличения пособия по безработице в два раза.

Автор:
Денис Калин

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Теги

выплаты
пособие по безработице

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