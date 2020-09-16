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Появились фотографии с места смертельной аварии с участием актёра Жулина

сегодня 15:14

Фото из группы «ЧП Владимир. ЧтоПроизошло?» в социальной сети «ВКонтакте»

Появились фотографии с места смертельной аварии с участием актера Жулина; в машину артиста врезался междугородний автобус.

В Сети появились фотографии с места аварии, в которой погиб российский актёр Дмитрий Жулин. Соответствующие кадры размещены в группе «ВКонтакте» «ЧП Владимир. ЧтоПроизошло?».

На распространённых снимках виден автомобиль актёра Renault Duster, в левую сторону которого врезался междугородний автобус. Рядом с местом ДТП дежурят машины скорой помощи, полиции и пожарных. Транспортные средства осматривают спасатели.

По данным паблика, водитель легковой машины погиб на месте, также пострадал пассажир. Никто из находившихся в автобусе не пострадал.

Вечером 21 сентября стало известно о смерти Жулина в ДТП во Владимирской области. Он нарушил ПДД, не предоставив преимущество водителю маршрутного автобуса. Авария произошла на 61-м километре дороги Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума.

Напомним, телеведущий программы «Русское лото» Михаил Борисов скончался от обширной пневмонии лёгких.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

умер актёр
смертельное дтп

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