Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Появилось видео задержания Виссариона в Красноярске

сегодня 14:56

Фото из открытых источников, видео из Telegram-канала «Полковник Трифонов»

Руководство общины Виссариона задержали сегодня, 22 сентября; в интернете появилось видео задержания религиозных сектантов из Красноярска.

Видео задержания руководителей религиозной организации «Церковь последнего завета», известной как община Виссариона, появилось в Telegram-канале «Полковник Трифонов». На кадрах видно, как представителей секты сопровождают до вертолёта правоохранители.

По информации Telegram-канала, основатель организации Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом, уже доставлен в следственные органы.

Также сообщается, что правоохранители изъяли литературу, оружие и другие предметы, которые могут помочь в расследовании дела.

Ранее сообщалось, что в религиозной общине Виссариона проходят обыски и задержания руководителей организации.

Автор:
Денис Калин

0

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

92690
«Взяла кредит, чтобы собрать детей в школу»: родители просят выплатить пособие на детей в октябре
41724
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
40002
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
31345
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
24054
Не гриппуйте!: в Новосибирской области 300 тысяч жителей привились от гриппа за неделю
20407
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
20193
Автоматические продления выплат от ПФР продолжатся до 1 октября