Появилось видео задержания Виссариона в Красноярске
Фото из открытых источников, видео из Telegram-канала «Полковник Трифонов»
Руководство общины Виссариона задержали сегодня, 22 сентября; в интернете появилось видео задержания религиозных сектантов из Красноярска.
Видео задержания руководителей религиозной организации «Церковь последнего завета», известной как община Виссариона, появилось в Telegram-канале «Полковник Трифонов». На кадрах видно, как представителей секты сопровождают до вертолёта правоохранители.
По информации Telegram-канала, основатель организации Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом, уже доставлен в следственные органы.
Также сообщается, что правоохранители изъяли литературу, оружие и другие предметы, которые могут помочь в расследовании дела.
Ранее сообщалось, что в религиозной общине Виссариона проходят обыски и задержания руководителей организации.
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