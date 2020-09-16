Появилось видео задержания Виссариона в Красноярске

Фото из открытых источников, видео из Telegram-канала «Полковник Трифонов»

Руководство общины Виссариона задержали сегодня, 22 сентября; в интернете появилось видео задержания религиозных сектантов из Красноярска.

Видео задержания руководителей религиозной организации «Церковь последнего завета», известной как община Виссариона, появилось в Telegram-канале «Полковник Трифонов». На кадрах видно, как представителей секты сопровождают до вертолёта правоохранители.

По информации Telegram-канала, основатель организации Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом, уже доставлен в следственные органы.

Также сообщается, что правоохранители изъяли литературу, оружие и другие предметы, которые могут помочь в расследовании дела.

Ранее сообщалось, что в религиозной общине Виссариона проходят обыски и задержания руководителей организации.