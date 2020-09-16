«Проспали начало игры»: тренер «Сибири» рассказал о причинах шестого поражения в сезоне

Фото пресс-центра ХК «Сибирь»

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин рассказал, почему команда проиграла минскому «Динамо»; наставник считает, что игрокам не удалось «поймать» свою игру.

«Сибирь» проиграла на старте чемпионата шесть из восьми матчей. Вчера, 21 сентября, новосибирцы не справились с минским «Динамо», итоговый счёт встречи 4:5. На послематчевой конференции главный тренер команды Николай Заварухин рассказал о причинах поражения.

«Проспали начало игры, недопустимо пропускать в первые две смены. Дальше старались выправить ситуацию, много атаковали, пропускали контратаки. Где-то не наш хоккей сегодня был. Может зрителям нравится много заброшенных шайб, но это не наш хоккей, наш хоккей более оборонительный», – заявил тренер.

Николай Заварухин пояснил, что команда знала о быстром стиле «Динамо», но в начале матче у хоккеистов произошёл «ступор». А после двух пропущенных шайб отыгрываться непросто, тем более против быстрых динамовцев.

Также тренер прокомментировал тот факт, что хоккеисты «Сибири» часто подвергались удалениям за нарушение численного состава.

«Много удалений за нарушение численного состава? У многих команд есть проблемы, у нас есть определённые санкции за нарушение численного состава», – сказал Николай Заварухин.

Также наставник рассказал, что ждать на льду защитника Ермакова пока не стоит, и объяснил, почему «Сибирь» не выиграла пока ни одного выездного матча.

«Неудачи на выездах? В начале чемпионата мы играли не всеми ребятами, были проблемы с составом, на сегодняшней игре мы потеряли концентрацию, оказались не готовы к старту», – передал слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

Пока «Сибирь» выиграла всего два матча и в ещё одном удалось добиться ничьей в основное время. С пятью очками новосибирцы занимают восьмое место в таблице восточной конференции.

Напомним, следующий матч сибиряки сыграют 24 сентября с лидером чемпионата питерским СКА.