Путин досрочно отправил в отставку российского губернатора

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Путин досрочно отправил в отставку российского губернатора-«долгожителя»; Евгений Савченко сложил свои полномочия.

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Белгородской области Евгения Савченко.

Как говорится в сообщении на сайте Кремля, глава российского государства удовлетворил просьбу руководителя региона уйти в отставку до окончания официального срока сложения полномочий в связи с переходом на другую работу.

«Принять отставку губернатора Белгородской области Савченко Е.С. по собственному желанию», — указано в документе.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Как передаёт «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального парламента, депутаты Белгородской областной думы наделили Савченко полномочиями члена Совета Федерации, утвердив его кандидатуру единогласно.

17 сентября пресс-служба губернатора Белгородской области сообщила, что Савченко принял решение о досрочном сложении полномочий. Он возглавлял регион более 20 лет.

Напомним, Игорь Кобзев, который победил на досрочных выборах губернатора Иркутской области, набрав 60,79 % голосов избирателей, вступил в должность.