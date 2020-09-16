Пятая часть всех снов у каждого человека – о сексе

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Распространена теория о том, что мужчины постоянно думают о сексе, а девушки о чём-то другом; оказывается, оба пола примерно одинаково мечтают о занятиях любовью.

Специалисты провели новое исследование, которое показало, что девушки в возрасте от 16 до 30 лет сейчас в три раза чаще думают о сексе и видят интимные сны, чем это было еще 50 лет назад. К такому мнению, как сообщает МедикФорум, пришли ученые из Германии. По их мнению, по количеству фантазий на сексуальные темы мужчины уже практически сравнялись с женщинами.

Как уверены ученые, представительницы прекрасного пола все меньше стесняются подобных фантазий. Примерно 18 процентов всех снов у обоих полов связаны с сексом.

Напомним, врачи рассказали, как орехи помогают заниматься сексом.