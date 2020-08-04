Радиация зашкаливает: таможенники изъяли в поезде подозрительный свёрток

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Читинские таможенники в локомотиве поезда выявили сверток с повышенным радиационным фоном; поезд следовал из России в КНР.

В Забайкальском крае таможенники обнаружили в локомотиве поезда, который следовал из России в Китай, подозрительный свёрток.

С применением специальной техники был измерен радиационный фон, который оказался сильно превышен.

Во взаимодействии с другими контролирующими органами проведены все необходимые мероприятия, объект изъят и изолирован. Жизни и здоровью граждан угрозы нет.

Проводится выяснение обстоятельств дела, сообщили в Забайкальской таможне.

Напомним, в начале августа три сибирских региона попали в список с высокой радиацией.