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Российская академия представит книгу к 120-летию создателя новосибирского Академгородка

сегодня 16:15

Фото pixabay.com

РАН представит книгу к 120-летию создателя новосибирского Академгородка; документальное произведение основано на личных воспоминаниях современников об учёном-математике Михаиле Лаврентьеве.

Сибирское отделение (СО) РАН уже в октябре намерено представить книгу писателя Венедикта Вишневского «Стратег сибирской науки», посвящённую 120-летию со дня рождения создателя новосибирского Академгородка, учёного-математика Михаила Лаврентьева.

Как сообщила вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова, в книге собраны редкие свидетельства современников учёного.

«Выйдет книга [Венедикта] Вишневского "Стратег сибирской науки. Михаил Алексеевич Лаврентьев". Ее официальная презентация запланирована в октябре на базе Сибирского отделения РАН», — цитирует Мануйлову ТАСС.

Она рассказала, что книга основана на личных воспоминаниях современников о сибирском учёном, его учеников, коллег и близких друзей. В книге собраны эпизоды его дружбы с коллегами, с молодыми учёными.

Академик Лаврентьев — один из крупнейших специалистов в области математической физики. Он участвовал в работах по созданию отечественного атомного оружия, а также многое сделал для развития советского самолётостроения.

Новосибирский Академгородок был создан в 1957 году и расположен на правом берегу Обского водохранилища. На его территории находятся десятки научно-исследовательских институтов, президиум СО РАН, Новосибирский государственный университет (НГУ) и физико-математическая школа.

Напомним, студентов нескольких колледжей и техникумов в Бурятии перевели на дистанционное обучение из-за случаев заражения коронавирусом.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Академгородок
книга

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