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Российский диетолог сравнила пользу от соков и смузи

сегодня 19:45

Фото pixabay.com

Российский диетолог сравнила пользу от соков и смузи; врач рассказала, где содержится максимум витаминов и так необходимая для организма клетчатка.

Диетологи уверены, соки и в подмётки не годятся смузи. Как рассказала российский диетолог Инна Шустер, польза от смузи превосходит пользу от соков, поскольку во время приготовления второго из фруктов и овощей пропадает витамин C и так необходимая человеческому организму клетчатка.

«Во время приготовления сока овощ или фрукт разделяется на две части — жмых и сок. Кроме того, когда человек выпивает сок, у него сильно повышается уровень сахара в крови, что, например, для диабетиков очень опасно», — пояснила диетолог разговоре с изданием «Росбалт».

Шустер убеждена, смузи ещё полезнее поскольку, что в них содержатся витамины и минералы не только из мякоти плодов, но и из соединительной ткани и кожуры. Также при приготовлении смузи можно смешивать овощи, фрукты, злаки и другие полезные продукты.

В продолжение темы диетолог дала россиянам рекомендации по изготовлению и употреблению смузи. Она советует отдавать предпочтение овощным смузи, а не фруктовым, с обязательным добавлением листьев салата, огурцов, сельдерея, а также сока лайма или лимона, нерафинированного оливкового или льняного масла.

Напомним, диетолог назвала продукты, которые взорвут потенцию.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

диетолог
смузи
соки

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