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Россияне бросились массово снимать валюту из банков

вчера 23:04

Фото pixabay.com

Россияне решили массово забрать валюту из банков; причиной оттока валюты стали околонулевые ставки по депозитам в долларах и евро.

В августе россияне решили массово забрать со счетов и депозитов валюту на 405,2 миллиона долларов. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные ЦБ.

На 1 сентября объем средств населения на валютных вкладах сократился до 89,2 миллиарда долларов. До этого клиенты три месяца подряд (май-июль) пополняли счета (их объем увеличился на 1,36 миллиарда долларов). В августе остатки на валютных вкладах сократились на 0,5 процента, а объем рублевых немного увеличился (на 0,1 процента).

Однако без учета счетов эскроу банки в августе зафиксировали отток рублевых сбережений граждан, говорится в отчете регулятора. Средняя максимальная ставка по таким вкладам упала с 4,52 до 4,43 процента, достигнув исторического минимума.

В июле 2020 года жители страны забрали из банков 508,6 миллиона долларов. Для сравнения, в июне этот показатель был на уровне 332,1 миллиона. Причинами оттока валюты стал процесс дедолларизации и околонулевые ставки по депозитам в долларах и евро.

Напомним, Центробанк сохранил ключевую ставку в сентябре на уровне 4,25% годовых.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

банки
валюта
россияне

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