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«Ростелеком» проведёт в Сибири открытые семинары по информационной безопасности

сегодня 09:48

Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

«Ростелеком» проводит семинары по информационной безопасности; специалисты расскажут, как защитить свои данные, не переплачивая.

«Ростелеком» запускает «КиберДрайв» — одно из самых масштабных Road Show по информационной безопасности в России. С сентября по ноябрь ведущие эксперты компании проведут 60 обучающих семинаров для владельцев бизнеса, представителей госорганов и специалистов по ИТ и информационной безопасности. Участники мероприятий узнают, как выявить злоумышленника в организации, как детектировать атаку на ранней стадии и обеспечить защиту от цифровых угроз с максимальной технической и экономической эффективностью.

Среди городов-участников «КиберДрайва» — Красноярск (29 сентября) и Новосибирск (1 октября), где мероприятие пройдёт в традиционном очном формате, а также Барнаул, Иркутск, Кемерово и Омск (10 ноября), где эксперты выступят онлайн.

По оценкам «Ростелекома», совокупный ущерб российских организаций от кибератак в первой половине 2020 года составил около 1,8 трлн рублей. За 2019 год лидирующий российский центр мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC зафиксировал в Сибирском федеральном округе свыше 110 тысяч атак. Этот показатель ежегодно растёт, и с массовым переходом компаний на удалённую работу в начале года ситуация только осложнилась. С марта по май 2020 года число DDoS-атак, направленных на то, чтобы сделать сайты организаций недоступными для пользователей, увеличилось в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кризис в экономике, вызванный пандемией коронавируса, спровоцировал массовые сокращения в коммерческом секторе, снижение зарплаты и рост кадровой ротации. С переходом компаний на удалёнку эксперты «Ростелекома» зафиксировали 25-процентный рост числа инцидентов, связанных с утечками конфиденциальной информации – вследствие как случайных ошибок, так и умысла сотрудников компаний. Более 60 % российских компаний называют уходящих специалистов виновниками утечек информации, в 13 % случаев речь идёт о передаче новому работодателю конфиденциальной информации об условиях сделок и тендеров, секретных разработок и ноу-хау с предыдущего места работы.

Однако все ли угрозы одинаково вероятны и значимы для различных организаций? Как защитить действительно важные для бизнеса данные и информационные ресурсы, не переплачивая за средства технической защиты и наём дополнительных специалистов? На эти и многие другие вопросы эксперты «Ростелекома» ответят в ходе предстоящих мероприятий «КиберДрайва». Участие бесплатное, по предварительной регистрации.

Напомним, в единый день голосования «Ростелеком» в Сибири организовал видеонаблюдение на избирательных участках.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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