Руководителей религиозной общины Виссариона задержали в Красноярске

Фото из открытых источников

Руководство религиозной секты задержали силовики; по данным источника в правоохранительных органах, в их домах проводят обыски.

Руководители религиозной организации «Церковь последнего завета», известной, как община Виссариона, задержаны в Красноярском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В числе задержанных — глава общины Сергей Тороп, который называет себя Виссарионом.

«Задержаны Тороп Сергей, Редькин Вадим и Ведерников Владимир — руководители курагинской местной религиозной организации «Церковь последнего завета». Сегодня с самого раннего утра на юге Красноярского края проходят следственные действия», — сказал собеседник агентства.

Как рассказал источник ТАСС, в жилье у руководителей и участников религиозной организации проводят обыски.

По словам местных жителей, в спецоперации задействованы вертолёты и люди с автоматами.

«Церковь последнего завета» была создана Сергеем Торопом в 1991 году. Сам себя Тороп называет Виссарионом. В 1995 году его последователи основали в Курагинском районе поселение, так называемый город Солнца. Также члены общины живут во многих населённых пунктах Курагинского и Каратузского районов на юге Красноярского края.

Напомним, в Красноярском крае задержали бывшего министра лесного хозяйства.