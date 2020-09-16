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Руководителям секты из Красноярска изберут меру пресечения в Новосибирске

сегодня 15:32

Фото из социальных сетей

В Красноярском крае задержали руководителей религиозной секты; сообщается, что избрание меры пресечения пройдёт в Новосибирске.

Избирать меру пресечения задержанным руководителям секты в Красноярском крае пройдёт в Новосибирске. Об этом 22 сентября сообщает РИА-Новости со ссылкой на источник. Известно, что сейчас задержанных везут в Новосибирск.

Сиб.фм уточняет информацию о том, какой районный суд будет избирать меру пресечения подозреваемым. Следствие ходатайствует о заключении фигурантов под стражу.

Ранее сообщалось, что 22 сентября в Красноярском крае задержали руководство общины Виссариона и его сподвижников. Следствие считает, что в период с 1991-го по 22 сентября 2020 года Сергей Тороп, Вадим Редькин и Владимир Ведерников осуществляли руководство религиозным объединением – Курагинской местной религиозной организацией "Церковь Последнего Завета". При этом Тороп именовал себя Сыном Божьим "Христом" под именем Виссарион

«По версии следствия, в целях извлечения дохода от религиозной деятельности они привлекали денежные средства граждан, а также применяли к ним психологическое насилие, в результате длительного воздействия которого части последователей религиозной организации причинён тяжкий вред здоровью», – сообщили в СК.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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