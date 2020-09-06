«Саня, ты в порядке?»: ведущую известного шоу затравили за спаивание Шуры

Скриншот YouTube

Уроженец Новосибирска певец Шура стал участником шоу на YouTube «Бар в большом городе»; зрители крайне негативно отреагировали на выпуск — по их мнению, алкоголь для музыканта с серьёзными проблемами со здоровьем может быть губительным.

Пользователи соцсетей раскритиковали последний выпуск шоу «Бар в большом городе» с участием уроженца Новосибирска Шуры (Александра Медведева). Эпизод вышёл на YouTube — его сразу встретили волной негодования.

Зрители отметили, что Шура, который известен проблемами со здоровьем и длительной наркотической зависимостью в прошлом, не должен злоупотреблять алкоголем. По мнению комментаторов, обстановка в шоу располагала к тому, чтобы он сильно напился.

«Саня, ты в порядке? Ты в порядке? Ты в порядке, Саня? Саня, ты в порядке? Ты скажи нам, ты в порядке, Саня?», — иронизирует один из подписчиков канала.

Впрочем, некоторые отметили, что Шура, вероятно, пришёл на съёмки в нетрезвом виде. К концу выпуска певец не мог чётко говорить и вёл себя довольно странно, заметили подписчики.

«То, что Шура набухался так перед шоу — это определённо его ответственность, но блин!!! Посадить его в таком виде на шоу в жюри пробовать коктейли и предлагать вино — это жесть.. Никакой контент это не оправдывает..», — пишет другой зритель (орфография и пунктуация автора сохранены. — прим. Сиб.фм).

В середине выпуска Шура внезапно ушёл из студии и начал петь.

Напомним, в начале сентября Шура заметно похудел.