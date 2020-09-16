Северный объезд Новосибирска снова стоит: многокилометровая пробка стремительно увеличивается

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, скриншот «Яндекс.Карты»

Пробки образовались на Северном объезде Новосибирска; общая протяжённость составляет 4 километра, она стремительно увеличивается.

На Северном объезде Новосибирска вновь образовалась пробка. Такие данные на вечер 22 сентября приводит сервис «Яндекс.Карты».

Согласно сайту, протяжённость пробки сейчас составляет 2,6 километра в одну и 1,4 километра в другую сторону, она стремительно увеличивается. Затор начинается в районе посёлка Садовый и заканчивается недалеко от озера Старица.

Как ранее писал Сиб.фм, на Северном объезде регулярно образуются пробки. На шоссе с июня этого года ведутся ремонтные работы. Автомобилисты жалуются, что к ремонту относятся халатно. По их мнению, за это время все задачи уже можно было выполнить.

Напомним, вчера утром сразу на нескольких городских магистралях образовался коллапс.