Шесть месяцев одиночества: как Таиланд выживает без туристов и чего ждать после открытия границ

Фото предоставлено Алексеем Котловым, с сайта cattur.ru

Настоящая туристическая мекка – солнечный Таиланд – тяжело переносит пандемию коронавируса; по мнению экспертов, даже после открытия границ не все бизнесы возобновят работу, а те, кто вернётся в строй, поднимут цены на услуги.

21 сентября Россия возобновила авиасообщение ещё с тремя странами — Казахстаном, Киргизией и Белоруссией, а с 27-го числа можно будет улететь и в Южную Корею. Любимого российскими туристами Таиланда в списке доступных территорий по-прежнему нет, хотя обе стороны с нетерпением ждут возможности открыть воздушные границы. Если для граждан России это вопрос приятного и недорогого отдыха, то для жителей тех же Пхукета и Паттайи — история сохранения бизнеса. Без привычных доходов там живут уже почти полгода и за это время исчерпали все ресурсы.

Рост цен неизбежен

Как рассказал Сиб.фм руководитель международной компании по продаже и аренде недвижимости ГЖА.РФ Алексей Котлов — он сейчас живёт и работает в Таиланде, — вынужденный простой обязательно скажется на сфере туристического и ресторанного бизнеса.

«Естественно, будет и ажиотаж, и повышение цен. Это логично. И чем дольше предприятия не работают, тем более ощутимым будет этот рост. Сработает принцип рогатки — сейчас резинка оттягивается, чтобы максимально далеко отправить камень», — рассказал он.

По словам Котлова, грядущий рост цен на услуги позволит сфере компенсировать затянувшуюся упущенную выгоду. После жёсткого карантина часть объектов вернулась к работе, сумев переориентироваться на внутренний рынок, но некоторые турфирмы, отели и рестораны закрыты до сих пор.

«Если брать Паттайю, то там ресторанная сфера просела примерно на 50 %, на Пхукете — процентов на 30. Лучше всего дела обстоят в Бангкоке — там всё открыто и работает», — рассказал Сиб.фм бизнесмен.

Он отметил, что работающие в сфере услуг жители переключились на другие профессии.

«Например, тайцы, работавшие с иностранными туристами и владеющие языками, сейчас активно сотрудничают с нами — после обучения они занимаются куплей-продажей недвижимости», — объяснил бизнесмен.

Котлов добавил, что резкого снижения уровня благосостояния жителей он не заметил.

«Не могу сказать, что местные стали жить намного беднее или что преступность из-за отсутствия работы выросла. Нет. Во-первых, государство ежемесячно выплачивает людям пособия. А во-вторых, те, кто хоть что-то умеет, заработок всё равно найдут», — поделился Алексей Котлов.

Город-призрак

То, что стране потребуется время на выход из карантинного кризиса, становится понятно и из недавней публикации Сергея Коновалова. В прошлом он — руководитель IT-отдела в изданиях «Известия» и Life, а сейчас — профессиональный путешественник, живущий в Таиланде.

На личной странице в Facebook Сергей Коновалов рассказал, что сегодняшний Пхукет напомнил ему город-призрак из фильмов про апокалипсис.

«Целые улицы, целые районы стоят закрытыми. Мелкие ларьки брошены как есть: остались машины для поп-корна, посуда. Закрыты магазины, обменники, аптеки. На отелях висят таблички «Business for sale», — пишет он.

По словам Коновалова, коронавирусное затишье не пощадило даже самую популярную местную улицу — Bangla Road. Обычно там было не протолкнуться от зазывал в мини-юбках, а сейчас — от силы 20 человек.

«Судя по всему, вирус оказался не так прост и зомби-апокалипсис состоялся», — резюмировал он.

В то же время Алексей Котлов добавляет, что пустыми на сегодняшний день остаются только туристические районы пляжей Ката и Карон в Пхукете. Тогда как знаменитые Бан Тао, Раваи — живее всех живых.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Таиланда рассчитывают начать принимать туристов в сентябре.