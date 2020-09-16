Школу перевели на удалёнку из-за коронавируса в Кузбассе

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В Кемеровской области на удалённую работу отправили учеников и учителей школы в Киселёвске; там коронавирус нашли у учителей.

Сразу три учителя заразились коронавирусом в школе в Киселёвске. Из-за этого было принято решение перевести её в дистанционный режим. Об этом в своём Instagram рассказал мэр города Максим Шкарабейников.

«С 21 сентября до получения результатов лабораторных исследований всех контактных лиц учителя и ученики школы будут заниматься в дистанционном режиме. За это время весь педагогический состав сдаст анализы на коронавирус, школьники, которые контактировали с заболевшими педагогами, также будут обследованы», — написал мэр.

В образовательном учреждении проведут мероприятия по дезинфекции помещений.

«В сложившихся условиях крайне важно, чтобы дети также соблюдали правила личной гигиены. Поэтому проведите со своим ребёнком беседу, объясните важность соблюдения норм личной гигиены. Только соблюдая профилактику, мы сможем снизить риск заболевания», — отметил Максим Шкарабейников.

Напомним, больше 50 детей заболели коронавирусом в школах и детских садах Новосибирской области.