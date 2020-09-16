«Сибирь» – СКА: дата и время матча, где смотреть трансляцию

Фото пресс-центра ХК "Сибирь"

«Снеговики» сыграют с питерскими армейцами 23 сентября; матч начнётся в 23:30 по новосибирскому времени.

Второй выездной матч после серии домашних игр «Сибирь» сыграет с СКА в среду, 23 сентября. Прямая трансляция на телеканалах «ОТС» и «КХЛ HD» начнётся в 23:30 по новосибирскому времени.

Серия выездных матчей началась для «Сибири» с поражения. Соперником новосибирцев было минское «Динамо», игра закончилась со счётом 4:5.

Два гола сибиряки получили в первые две минуты матча. После этого Сятери на воротах заменил Красиков. Во втором периоде счёт составил 3:1 в пользу динамовцев. В третьем отрезке новосибирцам удалось сравнять счёт и под конец игры было решено оставить калитку без вратаря. Но отыграться это не помогло, и белорусы забили гол под занавес игры в пустые ворота. «Сибирь» занимает восьмое место в таблице восточной конференции с пятью очками.

СКА, набрав 13 очков после восьми матчей, лидирует в западной конференции. Команда выиграла восемь матчей и всего один раз потерпела поражение в овертайме. Предыдущие два матча питерцы выиграли без особых проблем. Соперниками СКА были «Торпедо» и «Спартак».

Матч станет настоящей проверкой для «Сибири». Проигравшим шесть из восьми матчей новосибирцам необходимо реабилитироваться. Победа над лидером западной конференции и фактическим лидером чемпионата станет отличным стартом для возобновления гонки.

Тем временем СКА необходимо укрепить свои позиции на первом месте. На пятки наступают московские армейцы, отстающие всего на два очка. В таблице регулярного чемпионата петербуржцы идут вровень с «Авангардом» и «Автомобилистом».

Напомним, ранее гендиректор «Сибири» рассказал, что из-за пандемии коронавируса матчи вновь могут начать переносить.