Сибиряки отказываются от покупки машин: выданных автокредитов стало меньше практически во всех регионах Сибири

Накопленный за время ограничений по коронавирусу отложенный спрос на автокредиты начал иссякать; летний всплеск сменился осенним спадом.

По данным Объединённого кредитного бюро, в Новосибирской области падение автокредитования в августе к июлю составило 8%. В Республике Алтай за август падение составило 29% к июлю, в Кузбассе — на 19%, в Алтайском крае — на 12%. Правда, рост отмечен в Туве (+55%) и Омской области (+6%).

В целом по Сибири выдача автокредитов сократилась на более, чем 12%, подсчитали в НБКИ.

В аналитическом агентстве «Автостат» объясняют снижение автокредитов, в том числе и тем, что у дилеров выкуплены все наиболее востребованные модели авто, а новых ждать придётся довольно долго – из-за корпоративных отпусков на автопредприятиях, пишет «Коммерсант-Сибирь».

Напомним, 9 сентября стало известно, что сибиряки могут реструктурировать кредиты по льготной ставке.