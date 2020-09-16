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СК возбудил уголовное дело после избиения полицейскими жителей Новосибирска

сегодня 17:18

Фото СК по Новосибирской области

В Новосибирской области по результатам доследственной проверки по размещенной в СМИ информации о противоправных действиях сотрудников полиции, возбуждено уголовное дело; полицейские избили жителей Венгеровского района.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области по результатам проведенной доследственной проверки по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции в Венгеровском районе Новосибирской области, возбуждено уголовное.

По версии следствия, 19 сентября 2020 года в дневное время в селе Усть-Изесс Венгеровского района сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Венгеровский» превысили должностные полномочия с применением насилия и оружия в отношении четырёх местных жителей.

В настоящий момент следователями СКР опрошены потерпевшие, очевидцы, должностные лица отдела полиции. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Проверка продолжается и в полиции. В случае подтверждения вины сотрудников полиции, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Напомним, новосибирцы рассказали о полицейском беспределе.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

Следственный комитет
Новосибирск.

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