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Сколько часов нужно спать в сутки: учёные назвали оптимальное для полноценного отдыха время

сегодня 11:54

Фото pixabay.com

Для полноценного отдыха человеку нужно спать не меньше 7 часов в сутки; недосып, как и избыток сна, одинаково вредны для организма.

Учёные Пекинского университета провели ряд исследований, которые показали, что недостаток сна, как и его избыток, вредны для здоровья. Оптимальное количество сонных часов не должно превышать семи. Об этом сообщается в издании «Медикфорум».

«Людям с недостаточным или чрезмерным сном следует контролировать свои когнитивные функции», — цитирует издание автора исследования Янцзюня Ма из Института клинических исследований.

При этом учёный подчеркнул — результаты его исследования не доказывает, что избыток или недостаток сна вызывают когнитивные проблемы. Присутствует лишь связь.

Напомним, ранее учёные объяснили тягу мужчин к пышным женщинам.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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