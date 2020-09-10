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Способствует развитию рака: учёный назвал вредный продукт, который сокращает жизнь

сегодня 16:09

Фотографии с сайта pixabay.com

Учёный из Великобритании рассказал о вредном завтраке; последствия для здоровья могут быть катастрофическими.

Профессор Кембриджского университета в Великобритании Роберт Томас объяснил связь между подгоревшими тостами и долголетием.

Роберт Томас заявил, что продолжительность жизни человека напрямую связана с его пищевыми привычками, которые продлевают или же сокращают жизнь.

Так, некоторые люди предпочитают употреблять хорошо прожаренные тосты. Однако профессор подчеркнул, что в них содержится крахмал и сахар. А при взаимодействии этих составляющих при катализирующих высоких температурах возникают различные токсичные соединения.

Потому, когда человек ест подгоревшие хлебцы, он тем самым провоцирует излишнюю нагрузку на иммунную систему.

Кроме того, такие тосты являются канцерогенными и способствуют развитию рака.

Один сильно обжаренный тост не опасен, но если употреблять их постоянно, то данная привычка может пагубно отразиться на здоровье.

Напомним, 10 сентября был назван напиток, продлевающий жизнь.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

здоровье
рак
советы
учёный
рекомендации
вредные продукты
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долголетие
завтрак

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