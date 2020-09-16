Сразу четыре региона Сибири вошли в список с наиболее динамичным ростом заболеваемости коронавирусом
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Минздрав России назвал восемь регионов страны, где идёт высокий рост заболеваемости коронавирусом; половина из них в Сибири.
В восьми регионах России наблюдается наиболее динамичный рост заболеваемости коронавирусом, заявил внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Это Севастополь, Еврейская автономная область, Республика Тыва, Ленинградская область, Республика Алтай, Республика Коми, Республика Бурятия, Кемеровская область», — уточнил он на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
Напомним, в России за последние сутки выявили 6215 случаев заболевания коронавирусом.
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