Стало известно, сколько домов получили тепло в первый день отопительного сезона в Новосибирске

Фото pixabay.com и СГК

В СГК посчитали, сколько домов начали получать отопление в первый день сезона; вместе с ними батареи теплеют и в социальных объектах.

В Новосибирске сегодня, 22 сентября, начался отопительный сезон. Как сообщили в СГК, на полный разворот системы отопления может уйти до одной недели.

По состоянию на 22 сентября — первый день отопительного сезона — тепло получили 1 052 объекта, в их числе 604 многоквартирных жилых дома, 400 школ и детских садов, 48 учреждений здравоохранения и социальных учреждений.

Напомним, 21 сентября мэр Новосибирска подписал постановление о начале отопительного сезона.