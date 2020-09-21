Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

«Стены тряслись, пол ходил ходуном!»: мощное землетрясение перепугало жителей Иркутска

сегодня 01:35

Жители Иркутска ощутили два мощных подземных толчка этой ночью; сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3.

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали в районе Байкала. Об этом в ночь на 22 июля сообщает Европейский сейсмологический центр. Первые толчки жители Иркутска почувствовали около 2 часов ночи по местному времени.

В социальных сетях сообщают, что на данный момент ощущалось не меньше трёх мощных толчков. Пользователи соцсетей описывают происходящее.

«Стены тряслись, пол ходил ходуном, стёкла звенели, скрипела и шаталась мебель, люстры качались, падали вещи и выли собаки», — пишет Екатерина Кондратьева.

Сообщается также, что эпицентр располагался в 31 километре к северо-западу от города Слюдянка и 83 километрах к юго-западу от Иркутска. О жертвах и пострадавших информации нет.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

0

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

92427
«Взяла кредит, чтобы собрать детей в школу»: родители просят выплатить пособие на детей в октябре
41651
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
39721
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
31252
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
23986
Не гриппуйте!: в Новосибирской области 300 тысяч жителей привились от гриппа за неделю
20290
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
20115
Автоматические продления выплат от ПФР продолжатся до 1 октября