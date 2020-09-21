«Стены тряслись, пол ходил ходуном!»: мощное землетрясение перепугало жителей Иркутска

Жители Иркутска ощутили два мощных подземных толчка этой ночью; сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3.

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали в районе Байкала. Об этом в ночь на 22 июля сообщает Европейский сейсмологический центр. Первые толчки жители Иркутска почувствовали около 2 часов ночи по местному времени.

В социальных сетях сообщают, что на данный момент ощущалось не меньше трёх мощных толчков. Пользователи соцсетей описывают происходящее.

«Стены тряслись, пол ходил ходуном, стёкла звенели, скрипела и шаталась мебель, люстры качались, падали вещи и выли собаки», — пишет Екатерина Кондратьева.

Сообщается также, что эпицентр располагался в 31 километре к северо-западу от города Слюдянка и 83 километрах к юго-западу от Иркутска. О жертвах и пострадавших информации нет.