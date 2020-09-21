«Стены тряслись, пол ходил ходуном!»: мощное землетрясение перепугало жителей Иркутска
Жители Иркутска ощутили два мощных подземных толчка этой ночью; сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3.
Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали в районе Байкала. Об этом в ночь на 22 июля сообщает Европейский сейсмологический центр. Первые толчки жители Иркутска почувствовали около 2 часов ночи по местному времени.
В социальных сетях сообщают, что на данный момент ощущалось не меньше трёх мощных толчков. Пользователи соцсетей описывают происходящее.
«Стены тряслись, пол ходил ходуном, стёкла звенели, скрипела и шаталась мебель, люстры качались, падали вещи и выли собаки», — пишет Екатерина Кондратьева.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Доброй ночи друзья надеюсь на озере Байкал всё ок. Только что землятресение тряхонуло нас очень нормально 2:08 проснулся весь наш дом. Здание конечно выдержало, но рывок был жесть конечно. Гул земли это жесть🙏🙏🙏🙏 и потом толчек и сейчас в 2.20 повтор толчек. Как я и предупреждала 🙏 #mariia_baikal_progressor #землятресение #чп #байкал #иркутск #ангарск
Сообщается также, что эпицентр располагался в 31 километре к северо-западу от города Слюдянка и 83 километрах к юго-западу от Иркутска. О жертвах и пострадавших информации нет.
Теги
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают