Су-30 разбился в России

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Су-30 разбился в России; ЧП произошло во время плановых учений.

В Тверской области во время учебно-тренировочного полета разбился истребитель Су-30. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

ЧП произошло при проведении планового учебно-тренировочного полёта. По предварительным данным, экипаж благополучно катапультировался. Сразу после приземления лётчики вышли на связь и сообщили, что живы.

«Самолет упал в лесистой местности. На земле разрушений нет. Для установления причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия Западного военного округа», — заявили в пресс-службе.

Уточняется, пилоты успешно катапультировались, после приземления вышли на связь. В настоящий момент экипаж эвакуирован на аэродром базирования.

Напомним, «Аэрофлот» рассказал, сколько домашних животных можно перевозить в самолёте.