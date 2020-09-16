Суд в Новосибирске избирает меру пресечения главе «общины Виссариона»

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Следствие выступило с ходатайством о заключении под стражу руководителя церкви «Последнего завета»; Сергей Тороп не признал вину.

Главу церкви «Последнего завета» из Красноярска Сергея Торопа (Виссариона) арестовали на два месяца. Об этом из зала Центрального районного суда Новосибирска сообщает телеканал «РЕН». В то же время корреспонденту Сиб.фм сообщили в судебном департаменте, что судья ушла в совещательную комнату до 9:30 часов 23 сентября.

ТАСС сообщает, что руководитель (Виссарион) полностью отрицает свою вину. «РЕН» в свою очередь пишет, что остальные фигуранты ещё ждут решения суда об избрании меры пресечения.

Ранее стало известно, что 22 сентября в Красноярском крае задержали руководство «Церкви последнего завета». Сергей Тороп, руководители курагинской общины Вадим Редькин и Владимир Ведёрников подозреваются в организации незаконной религиозной деятельности. По версии следствия, действия общины были сопряжены с психологическим давлением на людей, а также тяжким вредом здоровью.

UPD 21:45: заседание перенесено на завтра, мера пресечения не избрана, сообщили Сиб.фм в суде.

Напомним, ранее силовики распространили видео задержания Виссариона.