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«Так страшно ещё не было»: подробности мощного землетрясения в Иркутске

сегодня 03:05

Фото Instagram

Во вторник ночью Иркутск пережил землетрясение; жертв и разрушений нет

Первоначально сообщалось о магнитуде 5,5 балла, такие данные привёл Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Затем ГУ МЧС по Иркутской области уточнило, что землетрясение было силой в 5,9 балла.

Жителям Иркутска — не до уточнённых данных, они активно обсуждают в интернете обстоятельства происшествия. В частности, в группе «Подслушано Иркутск» пишут, что «так страшно ещё не было»; «люстра стала колоколом». Хотя нашлись «шутники», пишущие совершенно неуместные комментарии.

Горожане были захвачены землетрясением врасплох, многие высочили на улицу в одеялах, едва успев захватить документы.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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