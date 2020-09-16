Три лодки с рыбаками перевернулись на Оби – есть погибший

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В сентябре в Новосибирске трижды переворачивались лодки с рыбаками; один мужчина погиб.

Три происшествия с участием рыбацких лодок произошло в сентябре на Оби. Есть жертвы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска со ссылкой на муниципальную спасательную службу.

Там рассказали, что 14 сентября двое рыбаков в Яринском затоне перевернулись на лодке из-за волны от проходящего судна. Погиб мужчина 1951 года рождения.

Другой случай произошёл поздно вечером 17 сентября – мужчина перевернулся на лодке в ветреную погоду. Ему удалось выбраться самостоятельно, благодаря тому что он был в спасательном жилете.

Ещё одна лодка с людьми перевернулась на Оби 21 сентября. Рыбаков подняли на борт проходящего мимо маломерного судна.