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Три лодки с рыбаками перевернулись на Оби – есть погибший

сегодня 11:22

Фото pixabay.com

В сентябре в Новосибирске трижды переворачивались лодки с рыбаками; один мужчина погиб.

Три происшествия с участием рыбацких лодок произошло в сентябре на Оби. Есть жертвы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска со ссылкой на муниципальную спасательную службу.
Там рассказали, что 14 сентября двое рыбаков в Яринском затоне перевернулись на лодке из-за волны от проходящего судна. Погиб мужчина 1951 года рождения.
Другой случай произошёл поздно вечером 17 сентября – мужчина перевернулся на лодке в ветреную погоду. Ему удалось выбраться самостоятельно, благодаря тому что он был в спасательном жилете.
Ещё одна лодка с людьми перевернулась на Оби 21 сентября. Рыбаков подняли на борт проходящего мимо маломерного судна.
Напомним, ранее сообщалось, как шестеро мужчин из-за непогоды застряли на острове под Новосибирском.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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