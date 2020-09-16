Три лодки с рыбаками перевернулись на Оби – есть погибший

В сентябре в Новосибирске трижды переворачивались лодки с рыбаками; один мужчина погиб.
Три происшествия с участием рыбацких лодок произошло в сентябре на Оби. Есть жертвы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска со ссылкой на муниципальную спасательную службу.
Там рассказали, что 14 сентября двое рыбаков в Яринском затоне перевернулись на лодке из-за волны от проходящего судна. Погиб мужчина 1951 года рождения.
Другой случай произошёл поздно вечером 17 сентября – мужчина перевернулся на лодке в ветреную погоду. Ему удалось выбраться самостоятельно, благодаря тому что он был в спасательном жилете.
Ещё одна лодка с людьми перевернулась на Оби 21 сентября. Рыбаков подняли на борт проходящего мимо маломерного судна.
Напомним, ранее сообщалось, как шестеро мужчин из-за непогоды застряли на острове
под Новосибирском.