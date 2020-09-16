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Три новых смерти – коронавирус в Новосибирске: сообщение оперативного штаба на 22 сентября

сегодня 11:45

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Ещё 78 человек с коронавирусом выздоровели в Новосибирской области; умерли три человека.

По данным оперативного штаба, на утро 22 сентября в регионе зафиксировано 12 587 случаев COVID-19 (+61 за минувшие сутки), в том числе у 743 детей. 11 445 человек выздоровели (+78 за сутки).

Скончались ещё три пациента: мужчины в возрасте 58 и 63 лет и женщина в возрасте 72 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 420 человек.

В отделениях реанимации находятся 36 человек. На ИВЛ – 10 пациентов.

Госпитализированы 22 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтверждённым диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 268.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтверждённым диагнозом госпитализирован 461 пациент.

Всего в Новосибирской области сделано 490 268 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 273 жителя региона, 41 908 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 1 066 обращений, госпитализированы 33 человека.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Новосибирская область
коронавирус

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