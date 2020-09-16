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Тушили 4 часа: МЧС рассказало о ликвидации крупного пожара на территории новосибирского завода

сегодня 21:50

Фото МЧС

Спасатели отчитались о ликвидации открытого горения на территории завода «Электросигнал»; пожарные тушили горящий объект четыре часа.

Открытое горение на территории завода «Электросигнал» в Октябрьском районе ликвидировано. Как сообщает 22 сентября пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области, ликвидация объявлена в 20:56. Сейчас спасатели продолжают пролив и разбор обгоревших конструкций.

Ранее сообщалось, что в заброшенном здании рядом с заводом на улице Добролюбова начался около 17:00. Спасатели прибыли на место спустя четыре минуты после сигнала: работали 33 человека и 10 единиц техники. Площадь горения составила около 300 квадратных метров, добавили в МЧС.

В ходе тушения пожара произошло частичное обрушение кровли в одном из подъездов трёхэтажного горящего здания. Из помещений спасатели вынесли два баллона с газом и ещё два кислородных.

Напомним, ранее в МЧС раскрыли подробности пожара на территории завода.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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