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У губернатора Алтайского края нашли коронавирус

сегодня 12:12

Фото пресс-службы правительства Алтайского края

Коронавирус диагностировали у главы Алтайского края; чиновник лечится дома.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заболел коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

С 22 сентября глава края ушёл на дистанционный режим работы, лечение он проходит дома.

«Работа по руководству правительством края организована в дистанционном режиме. Губернатор Виктор Томенко постоянно находится на связи с членами правительства и руководителями всех органов краевой власти. Мероприятия с его личным участием пока отменены на ближайшие 10-14 дней», — говорится в сообщении.

Томенко попросил всех жителей региона соблюдать необходимые меры безопасности.

Ещё 19 сентября он присутствовал на праздновании 290-летия Барнаула. В центре города, на площади Советов, проходили юбилейные мероприятия, в которых участвовали горожане.

Напомним, глава Тувы во второй раз вылечился от коронавируса.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

0

Теги

Алтайский край
Виктор Томенко

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